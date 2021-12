Irmãos mortos em borracharia são sepultados em Salvador

Foram sepultados na tarde desta sexta-feira, 11, os irmãos vítimas de homicídio em uma borracharia. O crime ocorreu na quinta-feira, 10. Dijevan de Almeida Oliveira, 33 anos, conhecido como Piu, e Gefesson de Almeida Oliveira, 37 anos, apelidado de Gordo, foram enterrados sob forte comoção, às 17h30, no Cemitério Quinta dos Lázaros, na Baixa de Quintas.

A mãe das vítimas, que não teve o nome revelado, chegou a passar mal durante e teve que ser carregada no caminho do enterro: "Meu Deus, tiraram um pedaço de mim, eu não superei ainda a perda do meu marido, agora meus filhos, meu Deus que dor", lamentou.

"Cada um conta uma história e não sabemos quem foi que fez isso com dois pais de família", comentou o primo de Dijevan e Gefesson, que também não mencionou seu nome.

A Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) Bahia de Todos os Santos (BTS), informou que na próxima semana irá ouvir familiares e testemunhas. Qualquer pessoa que possuir informações sobre o caso pode entrar em contato, através do Disqye Denúncia, por meio do contato: q 3235-0000 (Salvador e Região Metropolitana), ou 181 (Interior da Bahia).

Um agente do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que não teve seu nome informado, informou que no local foram localizadas cápsulas de duas armas de calibres diferentes.

adblock ativo