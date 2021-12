Irmãos morrem em acidente no bairro de Ondina

Os irmãos Emanuelle Gomes Dias, de 21 anos, e Emanuel Gomes Dias, de 22 anos, morreram por volta das 8h30 desta sexta-feira, 11, em um acidente envolvendo a moto em que estavam e um veículo Sorento dirigido pela médica Kátia Vargas Leal Pereira, 45 anos.

De acordo com a 12ª Companhia Independente da Polícia Militar de Ondina (CIPM/Ondina), os irmãos morreram na hora e a mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192). Ela foi levada para o Hospital Aliança.

O acidente ocorreu após o veículo Sorento, de cor branca, colidir na traseira da motocicleta. O choque fez com que a moto batesse em um poste na entrada do Ondina Apart Hotel. Já o carro bateu na grade de proteção do hotel alguns metros depois.

Emanuel e Emanuelle tinham 22 e 21 anos, respectivamente (Reprodução | Facebook)

Um taxista que presenciou a colisão afirma ter ocorrido uma discussão entre a condutora do veículo e Emanuel, o que pode ter motivado o acidente. Mas a delegada substituta da 7ª Delegacia Territorial (DT/Rio Vermelho), Acácia Nunes, declarou que o taxista deve depôr ainda esta tarde, a fim de contribuir para as investigações.

Peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) estiveram no local e iniciaram a investigação do que teria ocorrido para provocar a morte dos irmãos.

Irmãos morreram no local do acidente (Reprodução | Maurício Almeida | Twitter)

