Irmãos gêmeos vivem amor em dose dupla

De cada 90 gestações naturais, apenas uma tem chances de ser de gêmeos. Os índices comprovam que é difícil nascer acompanhado de um irmão idêntico a você. Imagine depois de um tempo encontrar outra dupla de gêmeos e formar dois casais de namorados...

Achou confuso? Pois as irmãs Dilma e Deise Reis, 34 anos, e os irmãos Israel e Ismael Hermida, 33, conseguiram essa façanha. E vivem essa inusitada história de amor há quase dez anos.

"A gente se conhecia do tempo da escola. Estudamos juntos em 1995, mas depois perdemos o contato. Um dia, me 'bati' com Israel em uma rua da Liberdade e o segui, disse que Dilma queria conversar com o irmão dele. Dei o telefone. Mas não tinha nada disso, eu só joguei", conta Deise, a responsável pelo reencontro.

O truque deu certo e, em 15 de julho de 2006, eles começaram a namorar e não se separaram mais. Os quatro estão sempre juntos.

"A gente gosta muito da companhia um do outro. Pensamos igual. A gente sempre quis namorar com irmãos e daí apareceram gêmeos, não poderia ser mais perfeito", diz Dilma, a mais falante das irmãs Reis.

Para Israel, o encontro dos quatro é obra de São Cosme e São Damião. "A gente só agradece e pede saúde", revela.

Caruru e queimados

Nascido, com o irmão, sob a proteção de São Cosme e São Damião, Ismael conta que a mãe deles, por muito tempo, ofereceu caruru na comunidade em que moram, no Largo do Tanque.

"Hoje em dia, fica complicado fazer o caruru, porque não existem os sete meninos para comer. As mães não deixam os meninos pegarem uma bala. Mas todo dia 27 a gente distribui queimados", conta.

Já Dilma e Deise dizem que apenas um vez um caruru foi ofertado em virtude do nascimento delas, mas pela avó delas. "Como a gente nasceu fraquinha, vovó prometeu para Crispina e Crispiniana (versões femininas de Cosme e Damião cultuadas na umbanda) que daria o caruru e pediu nossa saúde. Mãe nunca fez, mas as vizinhas sempre queriam a nossa presença. As gêmeas não podiam faltar", revela.

Haja coincidência!

Dilma, Deise, Israel e Ismael guardam mais coincidências. Os caminhos profissionais, por exemplo, são semelhantes. Os dois rapazes são vigilantes e as duas moças trabalham com vendas.

Além disso, os quatro são torcedores fanáticos do Bahia. Os irmãos Hermidas, como eles se apresentam, têm até a marca do clube tatuada no braço. "Aí, o casamento é perfeito, porque todo mundo aqui tem bom gosto. Todo mundo é Bahia", diz Israel.

Por falar em casamento, os quatro já decidiram: querem selar a união no mesmo dia e em uma única cerimônia. "A gente sempre sonhou com isso, casar no mesmo dia. E vai ser assim", espera Deise.

Além de uma única cerimônia, as gêmeas Reis (como se apresentam na rede social Facebook) e os Hermidas estão dispostos a morar juntos até que a morte os separe. "Não podia ser diferente, a gente já faz tudo junto mesmo. Só separa na hora de dormir", diverte-se Israel.

