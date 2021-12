Irmãos de 5 e 3 anos são sequestrados e estuprados em Mussurunga

Um menino de 5 anos e a irmã dele de 3 anos foram sequestrados e estuprados na noite desta terça-feira, 31, no largo do setor C, no bairro de Mussurunga, em Salvador. Segundo a assessoria de comunicação da Polícia Militar (PM), policiais da 49ª Companhia Independente (49ª CIPM) encontraram o menino no campo do setor G. Momentos depois, eles receberam informações de que a menina tinha sido localizada por moradores na avenida Aliomar Baleeiro.

Os dois irmãos foram socorridos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Cristóvão. Não há informações sobre o estado de saúde deles. De acordo com a polícia, ao saber que a filha tinha sido localizada, a mãe foi para o centro de saúde.

Ainda conforme a PM, testemunhas disseram que um homem sequestrou as vítimas, mas as características físicas dele ainda não foram divulgadas. O suspeito ainda não foi encontrado.

Segundo a assessoria da Polícia Civil, as vítimas serão encaminhadas para realizar exames no Departamento de Polícia Técnica e a mãe das crianças foi intimada para prestar depoimento na Delegacia Especializada de Repressão a Crime contra a Criança e o Adolescente (Dercca) .

As investigações serão conduzidas pela delegada plantonista Diana Marise Lima, da Dercca, onde o caso foi registrado .

