Irmão de suspeito de matar PM na Santa Cruz é preso com drogas

Um homem foi preso no final da manhã deste sábado, 9, com drogas. Segundo a Polícia Militar, Reinaldo Costa Soares, 26 anos, é irmão e comparsa de "Keka", suspeito de participar da morte do cabo Gustavo Gonzaga da Silva.

Ainda segundo a PM, ele foi encontrado na rua Balneário, quando estava se preparava para fugir. Com ele, foram encontrados pinos de cocaína.

Reinaldo foi encaminhado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde será ouvido.

Durante a manhã, um suspeito de participar da execução do policial foi morto durante confronto com a polícia no Nordeste de Amaralina.

