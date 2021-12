Irmão de presidente da Assembleia morre após cair de prédio

O irmão do presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), Marcelo Nilo, morreu ao cair do décimo andar do prédio em que morava, no bairro da Pituba, no final da manhã desta terça-feira, 22.

Segundo informações do Major Paraíso, da 13ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Pituba), Luiz Eumar Nilo, de 56 anos, deixou uma carta no apartamento e, por volta das 11h40, subiu ao terraço.

O incidente ocorreu no Edifício Cidade Jardim, na rua Sargento Astrolábio, nas proximidades da Sorveteria Maná, da Pituba. O conteúdo da carta não foi divulgado pela polícia.

Em solidariedade ao presidente da ALBA, a sessão extraordinária prevista para às 14h45 foi suspensa em acordo entre os deputados estaduais presentes. Segundo eles, não havia nenhuma votação agendada nesta tarde.

