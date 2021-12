Irmão de PM é executado com seis tiros em São Marcos

O irmão de um policial militar lotado na 15ª CIPM (Itapuã) foi assassinado a tiros na porta de casa, por volta das 9h desta segunda-feira, 12, na Travessa Djalma Sanches, em São Marcos. Ednílson Silva de Oliveira, 24 anos, levou seis tiros de calibre .40, conforme informações da assessoria de imprensa da Polícia Civil. Ele foi ferido no queixo, na nuca, no tórax, no braço esquerdo e nas costas.

"Recebemos informações de que ele estava de costas, quando as pessoas chegaram atirando. Segundo os relatos, o crime foi praticado por dois ou três homens, que chegaram em um carro", afirmou o major Mesquita, comandante da 47ª CIPM (Pau da Lima).

De acordo com o major, Ednílson não tinha passagens pela polícia e, inicialmente, não há indícios de que ele tinha desavenças com alguém. A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas da polícia.

O delegado Líbio Otero, do Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc) do Departamento de Homicídios (DHPP), não forneceu nenhuma informação sobre o assassinato porque a vítima era parente de um policial.

"Era um menino bom"

"Eu quero ficar alí perto [do corpo]", insistia a companheira de Ednílson. Ela passou mal e precisou ser amparada por parentes. Nenhum familiar da vítima concordou em falar com a reportagem, assim como pessoas que acompanhavam o trabalho da polícia. Muitas chegaram a dizer que não conheciam Ednílson.

Enquanto observava o trabalho dos policiais, uma senhora lamentava. "Era um menino bom, trabalhador", disse a mulher a outros pessoas no local. O Departamento de Comunicação da Polícia Militar (DCS) informou não ter informações sobre o caso. O crime será investigado pela 2ª Delegacia de Homicídios (2ª DH/ Central), do DHPP, cuja coordenação é do delegado Marcelo Sansão.

