Irmão de Edilson diz que prisão é "mal entendido"

O ex-jogador da Seleção Brasileira, Edilson, continua preso nesta quinta-feira, 27. O irmão dele, Eliomar Silva, disse que a prisão de Edilson foi um "mal entendido", que ele teria desavenças com a mãe de um dos filhos e por isso suspendeu o pagamento da pensão, mas que "parte da quantia já tinha sido paga".

Eliomar disse que o advogado do Capetinha, como o jogador ficou conhecido, vai enviar o recibo que comprova o pagamento. O irmão de Edilson também está providenciando a quitação total da dívida. "Está dependendo da logística do banco", explica Eliomar.

Mesmo que a pensão seja paga, o ex-jogador não deve ser liberado antes de 14 horas, já que além do mandado expedido pela 9ª Vara de Família, em Salvador, também há um mandado de prisão da 2ª Vara da Família, em Brasília. De acordo com a delegada Neide Barreto, coordenadora da Polícia Interestadual (Polinter), é necessário verificar a validade do mandado de Brasília antes de soltar Edilson, mas o cartória da 2ª Vara só funciona a partir das 14 horas.

Edilson está preso em uma cela ao lado de outros dois homens que foram detidos por não pagar pensão alimentícia. O ex-jogador foi detido nesta quarta na avenida Garibaldi.

