Irmã revela que professor da Ufba baleado em Fortaleza se recupera bem

O professor da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Sérgio Sobreira, 55 anos, apresentou melhoras neste domingo, 14, depois que foi baleado durante uma tentativa de assalto no último sábado, 6, em Fortaleza, no Ceará. A informação foi confirmada pela irmã dele, Vânia Mendes, em sua página no Facebook.

Segundo a postagem, Sobreira está lúcido, mas ainda permanece na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), mas sem o auxílio do respirador. "Sérgio está acordado e começando a interagir", escreveu Vânia.

O docente foi baleado durante o pré-Carnaval na capital cearense. Os bandidos atiraram após ele desequilibrar. O tiro passou de raspão no coração, mas sem atingir nenhum órgão vital.

Imagens de segurança já estão sendo analisadas pela polícia local. Há dois suspeitos do crime. Eles ainda não foram identificados.

