Irmã e cunhado de deputado baiano continuam presos

A irmã do deputado João Carlos Bacelar, a administradora Lilian da Silva Bacelar, 32 anos, e o companheiro dela, o produtor de eventos André Dumet Guimarães, 38, continuam presos em Salvador por extorsão contra o deputado, acusado de comandar esquema de compra e venda de emendas na Câmara. Lilian está detida na Derca, e o noivo, na Polinter. Os dois foram presos na manhã desta terça-feira, 27.

Em cinco dias, de acordo com o prazo da prisão temporária, o casal será solto. Lílian Bacelar e André Guimarães também podem ser libertados antes do prazo previsto com a impetração de um Habeas Corpus, segundo o delegado Oscar Vieira de Araújo Neto, do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP).

O casal foi detido por tentar extorquir R$ 50 milhões da herança deixada pelo pai do parlamentar. A irmã do deputado ameaçavam divulgar informações pessoais e profissionais dele se a família não abrisse mão da quantia exigida por eles. A disputa pela herança ocorre há dois anos, aproximadamente.

De acordo com o delegado Oscar Vieira de Araújo Neto, do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), André passou a interceptar e-mails enviados e recebidos por Bacelar e montou dossiês com o conteúdo das mensagens. Desde o início de 2011, o cunhado recebia em seu computador todos as mensagens eletrônicas do deputado. A perícia identificou mais de 600 acessos indevidos à conta de Bacelar.

André conseguiu ter acesso aos e-mails de Bacelar por meio de um programa ainda não identificado pela polícia. O delegado Oscar Vieira de Araújo Neto investiga se o programa usado por ele permitia fazer alterações.

As denúncias contra Bacelar referem-se a supostas irregularidades na atividade parlamentar. Bacelar foi notícia na mídia como acusado de liderar um esquema de compras de emendas parlamentares. Destinava as emendas a prefeituras baianas que contratavam a empreiteira de sua família, a construtora Embratec. As denúncias apontam ainda a contratação de funcionários fantasmas e parentes, além da posse de rádio em nome de "laranjas". As denúncias foram arquivadas pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados.

