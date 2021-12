Irmã Dulce ganha lugar de destaque em evento internacional

A beata Irmã Dulce faz parte do grupo de patronos e intercessores da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que acontece no Rio a partir do dia 23. Uma relíquia de grau 1 (que contém partes do corpo da religiosa) e três painéis sobre a sua vida serão levados para a capital carioca por um um grupo de jovens.

Os patronos e intercessores são santos e beatos a quem devem ser dirigidas orações para o sucesso do evento. A jornada vai contar com a presença do papa Francisco. Além de Irmã Dulce, Nossa Senhora Aparecida, o papa João Paulo II e São Jorge integram o grupo de santos e beatos escolhidos como intercessores e patronos.

A escolha foi feita pela comissão organizadora. "Os intercessores foram escolhidos por conta do serviço em defesa da juventude e de uma mensagem de esperança que são características de Irmã Dulce", explica o padre Alberto Montealegre, reitor do santuário de Irmã Dulce, localizado no bairro de Roma em Salvador. No Ri, a relíquia e os painéis ficarão na Capela de Adoração ao Santíssimo Sacramento (Quinta da Boa Vista). Ali, acontecerá a Feira Vocacional da Jornada.

Devoção

A escolha de Irmã Dulce é uma amostra de como sua devoção tem alcance nacional, segundo padre Alberto. "Com certeza a devoção a ela já é muito forte e vai nos ajudar a levar jovens a evangelizar outros jovens", diz .

Para custear a viagem, o grupo de 26 jovens ligados ao santuário realizou atividades para angariar dinheiro. "O objetivo foi arrecadar o dinheiro para cobrir as despesas, pois nem todos os jovens poderiam bancar esses custos", diz o reitor. O grupo vai viajar no dia 22 de julho integrando a caravana de várias paróquias da Arquidiocese de Salvador.

A JMJ surgiu a partir do Encontro Internacional da Juventude, realizado na Praça de São Pedro, em Roma, há 29 anos. Na época, a Igreja Católica celebrava o Ano Santo da Redenção.

A ação aconteceu no pontificado de João Paulo II. Neste encontro, o papa entregou aos jovens a cruz que se tornaria o símbolo da jornada. Em 1985 a ONU celebrou o Ano Internacional da Juventude e, após um encontro de jovens no Vaticano, o papa anunciou a JMJ. As dioceses passaram a fazer edições anuais e a cada dois ou três anos ocorre uma edição mundial com a presença do papa. A última foi em 2011, na Espanha.

