Irmã Dulce é homenageada com escultura no Largo de Roma

Ao chegar neste sábado, 7, ao santuário de Irmã Dulce, a aposentada Irani Santana não pôde deixar de notar a imponente escultura localizada no ponto mais alto da sede das Obras Sociais (Osid) da freira, no Largo de Roma. “Está uma coisa linda, abençoando toda a Cidade Baixa”, disse.

Medindo seis metros de altura e com peso de quase uma tonelada, a peça foi inaugurada na última sexta-feira, em evento que marcou o início das homenagens aos 25 anos de falecimento da freira baiana.

Para a superintendente da instituição, Maria Rita, a estátua representa proteção. “É um marco simbólico que mostra que ela continua velando por nós”, disse. Criada em 2012 pelo artista plástico Zaca Oliveira, a escultura foi feita, inicialmente, para compor um presépio da Arquidiocese de Salvador.

Após o presépio ser desmontado, a peça foi doada para a Osid. Agora está fixada a cerca de 20 metros acima da altura do mar e pode ser vista até de outros bairros, como a Liberdade e Santo Antônio Além do Carmo. Quem faz a travessia de ferry-boat da Ilha de Itaparica para Salvador também consegue avistar a escultura.

Turismo Religioso

Para a colaboradora de liturgia do Santuário, Clenildes Santos, a peça ajuda a identificar a sede da Osid, antes um pouco escondida. “Muita gente passa por aqui pelo Largo e nem percebe. Com a imagem, as Obras ficam visíveis de longe”, disse.

Já o criador da escultura, Zaca Oliveira, acredita que a estátua pode ajudar a movimentar o turismo religioso na região. “Ela vai ser uma referência, algo como o Cristo Redentor da Cidade Baixa. afirmou. Para ele, a peça pode agradar porque se comunica com todos, independentemente do nível econômico ou social.

“A proposta da minha arte é que todas as pessoas entendam. Não é necessário estudar ou saber mais sobre arte. O bairro já possui muitas igrejas, e a escultura só veio para agregar”, disse.

