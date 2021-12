Irmã Dulce: confira a estrutura da cerimônia

A festa de Beatificação de Irmã Dulce, que ocorre neste domingo, 22, no Parque de Exposições de Salvador, na Avenida Paralela, deve reunir cerca de 70 mil participantes. As atividades começam a partir das 14 horas, com a apresentação da montagem Nasce uma Flor, dirigida por Bira Azevedo e baseada na vida e obra de Irmã Dulce. A missa que culminará com a beatificação da freira está marcada para às 17 horas. Os portões serão abertos às 12 horas.

O evento terá cobertura de 200 jornalistas credenciados. A TVE e a Canção Nova farão transmissão ao vivo de toda a celebração. Haverá transmissão ao vivo também pelos portais: www.irmadulce.org.br/bemaventurada // www.arquidiocesesalvador.org.br.

Veja a estrutura do local da cerimônia de beatificação:

