Irmã de Moa do Katendê morre após infartar a caminho da missa para o irmão

Uma irmã do mestre de capoeira Romualdo Rosário da Costa, Moa do Katendê, morreu nesta segunda-feira, 7, após sofrer um infarto a caminho da missa de um ano de falecimento do irmão, que aconteceu na igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos.

O sepultamento da irmã, que não teve o nome divulgado, será no Cemitério Ordem Terceira do São Francisco, na Baixa de Quintas, às 11h, desta terça-feira, 8, mesmo lugar que Moa foi enterrado.

adblock ativo