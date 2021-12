IPTU: Sefaz realiza plantão em São Marcos e São Cristovão

Continua neste sábado, 21, o plantão em escolas municipais da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) para facilitar o recadastramento imobiliário de quem tem dificuldade para preencher o formulário do cadastro ou não tem acesso à internet. Ação acontece também no dia 28.

O proprietário ou síndico, no caso de condomínios, que fizer o cadastramento ou recadastramento dentro do prazo, até 30 de setembro, garantirá de 10% de desconto do IPTU em 2014 e 2015. Já quem não entregar o documento, paga uma multa de R$ 412,62 e perderá o direito a possíveis benefícios oferecidos pela Sefaz, como parcelamento de dívidas, isenções e anistia de dívidas.

Os plantões vão acontecer nas escolas das 9h às 15h e, nesse tempo, os técnicos vão orientar e tirar as dúvidas da população sobre o recadastramento. Além do cadastro na internet, os contribuintes precisam enviar um documento que comprove a propriedade do imóvel. No caso dos síndicos, é necessário comprovar a legitimidade de representação do condomínio. Os documentos poderão ser enviados pelos Correios ou entregues de forma presencial nos postos da Prefeitura, no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC).

Até a segunda-feira, 16, apenas 222 mil imóveis, cerca de 20% da meta que é de 1 milhão, haviam sido cadastrados ou recadastrados. Deste total, cerca de 190 mil são unidades que foram recadastradas por seus proprietários, enquanto 30 mil são referentes a casas, apartamentos ou terrenos que não constavam nos sistemas da prefeitura. Cerca de 2.100 cadastros foram de condomínios.

Mesmo com o baixo número de imóveis recadastrados, ou cadastrados, o secretário municipal da Fazenda, Mauro Ricardo Costa, descarta a possibilidade de adiar o prazo do recadastramento.

