IPTU 2019: pagamento em cota única oferece descontos

Contribuintes que realizarem o pagamento em cota única do IPTU poderão ter direito a dois descontos. O primeiro, é de 10% na Taxa do lixo (TRSD) e o segundo, de 7% no valor do imposto, quase o dobro do reajuste do IPCA. A entrega dos boletos começou na segunda-feira, 14, e termina nesta sexta-feira,18.

De acordo com estimativas da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), até o final desta sexta, todos os cerca de 600 mil boletos do IPTU 2019 já terão sido entregues.

Para os cerca de 250 mil isentos, a previsão de recebimento é até o final de janeiro. Ainda segundo o órgão, neste ano, praticamente não houve devoluções.

Caso algum contribuinte não receba o boleto, a segunda via pode ser emitida no site da Sefaz.

