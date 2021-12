Iphan solicita a retirada de pintura da Marinha no telhado do Farol da Barra

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), solicitou a retirada da pintura feita pela Marinha do Brasil do telhado do Farol da Barra, em Salvador.

De acordo com assessoria do Iphan, não houve solicitação junto ao instituto para a pintura do telhado do Farol da Barra. Porém o superintendente do Iphan, Bruno Tavares, já está em contato com a Marinha para que a situação seja resolvida.

Ainda segundo a assessoria, técnicos do instituto foram até o local para realizarem uma vistoria nesta sexta-feira, 11, "após diálogo e orientações junto aos responsáveis, irão encaminhar à Marinha do Brasil uma nota técnica que explica sobre a necessidade de aprovação de quaisquer intervenções em bens tombados junto ao Iphan, e também sobre a impossibilidade da permanência da referida pintura no bem".

Em nota encaminhada a imprensa, a Marinha informou que não foi notificada oficialmente pelo Iphan, mas que já está tomando as providências julgadas cabíveis junto aos órgãos competentes para regularização da pintura.

O órgão não informou que providências são essas. Ainda disse que “entende que a pintura foi feita em material recentemente instalado, não danificando ou mesmo alterando o patrimônio cultural”.

