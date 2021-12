Iphan nega ter pedido desocupação de imóveis

A assessoria de comunicação da Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) na Bahia enviou nota sobre protesto de artesãos e moradores da área das ladeiras da Conceição e Montanha, na segunda-feira, 8, noticiado por A TARDE.

"O Iphan jamais emitiu qualquer notificação a quem quer que seja acerca de qualquer ação nos Arcos da Montanha. O Iphan não atua através da ação de terceiros. Por ser uma autarquia federal, suas ações se dão, única e exclusivamente, por seus superintendentes".

A nota desmente informação dos organizadores do protesto, publicada na reportagem, de que a prefeitura (por meio do órgão Sucom) teria emitido notificação para desocupação de imóveis a pedido do Iphan.

"Os arcos são da prefeitura e possuem ocupantes tradicionais. Em julho, o secretário de Desenvolvimento, Turismo e Cultura, Guilherme Bellintani, comunicou ao Iphan que o uso dos imóveis, eventualmente restaurados, seria o uso atual de oficinas de artesanias várias", prossegue o comunicado.

"Com base nessa decisão, o Iphan elabora projeto de restauração para os Arcos da Montanha, que será concluído no dia 15 de dezembro próximo. O Iphan, ressalte-se, não faz qualquer objeção ao uso dos imóveis. Destaca apenas a necessidade de recuperá-los e de mantê-los adequadamente", informa o órgão.

adblock ativo