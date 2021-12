Coordenadora do Núcleo de Articulação Territorial da Diretoria de Museus (Dimus) do Ipac, Fátima Soledade conta que, além dos trabalhos de manutenção, o programa do Ipac visa sensibilizar a população para a importância de preservar os bens culturais.

Segundo ela, além das escolas, o Ipac orientará também o quadro de seguranças patrimoniais que trabalha no Passeio, assim como desenvolverá uma parceria com a Polícia Militar. "Fazemos isso constantemente nas escolas, mas vamos ampliar a sensibilização para a sociedade", antecipa.

O modelo de parceria com a população, ela continua, vem sendo adotado na cidade histórica de Ouro Preto (MG), bem como em cidades da Europa e dos Estados Unidos, onde os próprios cidadãos ajudam a constranger quem dilapida os bens culturais e históricos.

Bustos colocados no Passeio Público em 1810 pelo oitavo Conde dos Arcos, dom Marcos de Noronha e Brito - à época governador da Bahia -, são quebrados, pichados com tinta spray a óleo, riscados a lápis, colados com adesivos e até mesmo chicletes.

Além disso, árvores centenárias, como as palmeiras imperiais, são utilizadas como mictório. Também é comum moradores da região levarem cães para passear e ali deixam as fezes.

Segurança

Questionada sobre a fiscalização no Passeio Público, a Polícia Militar informou, por nota, que a segurança no espaço é feita por policiais militares do 18º Batalhão (Centro Histórico) e, no período noturno, é realizada a Operação Corredor Turístico de Salvador (CTS).

A nota ainda reforçou que as denúncias à PM podem ser realizadas por meio dos telefones 3235-0000 (disque denúncia) e 190 para os casos de urgência.

adblock ativo