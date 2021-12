Ipac nega ter autorizado demolição de casarão no Barbalho

Em nota enviada à imprensa na tarde desta sexta-feira, 28, o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac) nega ter autorizado a demolição de um casarão com risco de desabamento, localizado no bairro do Barbalho, no Centro Antigo de Salvador. A informação de que o órgão estadual tinha decidido pela ação foi divulgada pela Defesa Civil de Salvador (Codesal), na noite desta quinta-feira, 27, quando afirmou, em nota, que o Ipac respondeu aos ofícios enviados dando parecer "favorável à demolição do casarão".

Para o Ipac o local onde o casarão está não faz parte de sua área de atuação. De acordo com o órgão, aquela região é considerada condição ambiental, o que não compete ao instituto. Em primeira instância, segundo o Ipac, quem deve responder pelo imóvel é o proprietário, e em segundo caso, a Prefeitura de Salvador, que possui responsabilidade na ocupação e no ordenamento do solo da cidade.

A demolição está agendada para às 8h deste sábado, 29

O instituto, por meio de nota, declarou que considera a afirmação da Codesal - sobre o Ipac ser responsável pelo casarão - como algo "inverídico, ilegal e calunioso", e que a entidade municipal está submetida "às punições das leis vigentes".

Demolição mantida

O prédio está situado na rua Professor Viegas, interditada desde o último dia 20. O bloqueio foi realizado pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a pedido da Codesal.

Apesar da polêmia entre os dois órgãos, a Codesal afirmou que vai acontecer a demolição, marcada para ter início a partir das 8h deste sábado, 29. A ação será feita pela Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur).

Entenda o caso

Desde o pedido de interdição da rua, o Ipac negou a responsabilidade sobre a propriedade, afirmando que não fazia parte da sua área de atuação.

Na manhã desta quinta-feira, 27, a Codesal realizou mais uma vistoria no imóvel e voltou a reafirmar que existe risco de desabamento e que o Ipac seria o responsável pelo casarão. Fato negado, com apresentação de mapa que mostra que a Casa da Rua Professor Viegas está fora do polígono de tombamento pelo órgão.

O proprietário, que não teve a identidade revelada, foi notificado, mas afirmou não ter recursos para arcar com as obras.

