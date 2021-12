Ipac festeja 50 anos e reconhece ação de personalidades e entidades

Em comemoração ao meio século de fundação, o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (Ipac) foi homenageado, na quarta-feira, 13, no Teatro Castro Alves. No evento, que representou uma sessão especial da Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), 13 personalidades e instituições tiveram a atuação reconhecida com entrega da “Comenda 50 Anos – Ipac”.

O evento contou com Júnior e Mainha, do coletivo Frases de Mainha, que atuaram como mestres de cerimônia.

O Grupo A TARDE foi o único veículo de comunicação na lista das entidades destacadas pelo trabalho de proteção dos bens culturais baianos, sejam materiais ou imateriais. “O jornal faz seu papel de retratar a atuação dos grupos que constroem esse patrimônio”, disse o diretor de Operações, Cleber Soares.

Agitador cultural do Pelourinho, Clarindo Silva refletiu sobre o fluxo de pessoas na região. “Os soteropolitanos precisam voltar ao Pelô”, disse o presidente da Associação de Comerciantes do Pelourinho (Acopelô).

“Cada vez mais a festa cresce. O povo e nos turistas nos abraçam”, reconheceu a irmã Nessi Santos, da Irmandade da Boa Morte.

“Recebo essa homenagem para enfatizar o trabalho do meu pai, que contribuiu para a capoeira ser transformada em cultura”, afirmou Manoel Nascimento, mestre Nenel, filho de mestre Bimba.

“Temos que participar dos costumes das pessoas por meio do diálogo com a comunidade. Para isso, vamos continuar com a profissionalização da gestão, saindo das espaços restritos e indo para a rua”, disse o diretor do Ipac, João Carlos de Oliveira.

