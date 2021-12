Investimento de R$ 851 mil assegura reforma em igrejas do Bonfim e da Conceição da Praia

As Igrejas do Bonfim e Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio, passarão por reformas. Na primeira, haverá a recuperação das instalações elétricas, a partir de um investimento de cerca de R$ 650 mil. Na segunda, a restauração da fachada e reparação de todas as esquadrias, em um custo de R$ 201 mil. As obras foram solicitações das irmandades.

As intervenções possuem caráter diferente, mas o mesmo prazo de entrega: quatro meses. Com a ordem de serviço das obras assinada, na manhã desta terça-feira, 9, pelo governador Rui Costa, as empresas envolvidas devem se mobilizar em até 30 dias.

Segundo o diretor do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac), João Carlos Cruz, modernizar significa garantir que as igrejas atravessem o século 21 com qualidade, atendendo à população e preservando dois dos maiores patrimônios culturais da Bahia. “Na Basílica do Bonfim, vamos modernizar as instalações para evitar riscos de curto-circuito e incêndio. Na Conceição da Praia, é a recuperação da fachada, que é feita especialmente toda de pedra. Vamos montar um fachadeiro, fazer higienização, limpeza e restauração das esquadrias”, explica.

Juíza da irmandade da Conceição da Praia, Marília Gabriela Silva admite que a fachada precisa de reparos. “A Igreja estava precisando de cuidados. As paredes estavam caindo o reboco e a fachada estava suja. A casa da padroeira do estado da Bahia tem que ser bem cuidada, estamos próximos ao mar, expostos ao salitre. Ao que tudo indica, a última reforma foi antes de 1980”, diz.

O reitor da Basílica do Bonfim, Edson Menezes, destaca que uma construção antiga, de 273 anos, exige manutenção permanente. Segundo ele, a última reforma foi há cerca de 20 anos.

“A rede elétrica estava comprometida e ultrapassada, esperamos que com a obra de serviço o problema seja solucionado. A recuperação será completa, trocar fiação e lampadas. A rede elétrica não comportava a carga de equipamentos”, afirma.

Segurança

Para o governador Rui Costa, a ordem de serviço das obras garante a segurança das instalações das Igrejas e preserva dois patrimônios religiosos da Bahia.

“A limpeza na Conceição da Praia será feita por especialistas para preservar o patrimônio que nós temos. E vamos complementar com o tratamento das madeiras, fora essa obra de serviço, pois o projeto ainda está em execução. Nós vamos ajudar na recuperação da parte de estrutura de madeira, retirando cupins e trocando peças com problema”, diz Rui.

Os turistas e devotos que se preparam para a Lavagem do Bonfim, que será realizada na quinta, 11, esperam que as obras deixem os dois locais sagrados ainda mais atraentes. “As duas igrejas são um atrativo somente por existirem. Espero que as obras tragam mais vivacidade e ajudem na preservação desses dois tesouros, que não são apenas de Salvador, mas do mundo”, diz a devota Alaides Santos, 42 anos.

*Sob supervisão da jornalista Hilcélia Falcão

