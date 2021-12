Investigador da Polícia Civil é baleado em Portão após ação

Um investigador da 34ª Delegacia Territorial (DT) de Portão foi baleado no final da tarde desta sexta-feira, 25, após uma operação, que ocorreu na localidade de Queira Deus, no bairro de Portão, em Lauro de Freitas.

A emboscada ocorreu após a guarnição apreender 20kg de maconha na localidade, eles foram surpreendidos por criminosos que chegaram atirando, após o confronto o investigador foi baleado.

De acordo com informações da Polícia Civil, o investigador que não foi identificado foi socorrido por agentes do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) e levado ao Hospital do Subúrbio.

Ainda segundo a Polícia Civil, o estado do investigador é estável e a equipe conseguiu sair do local da emboscada. Policiais da 34ª DT, da Coordenação de Operação Especial (COE) e da Polícia Militar estão em busca dos atiradores.

