Investigação sobre assalto em boate começará nesta segunda

O assalto a boate San Sebastian, no Rio Vermelho, começará a ser investigado nesta segunda-feira, 19, já que a delegacia do bairro não conta com delegado plantonista aos finais de semana. "Vamos começar o serviço de investigação hoje", informou a delegada Jussara Silva, titular da 7ª DT.

A San Sebastian foi roubada na manhã deste domingo, 18. Segundo registro da 7ª Delegacia Territorial (Rio Vermelho), que apura o caso, homens armados entraram no estabelecimento às 8h e renderam cinco funcionários na saída do expediente.

O gerente e um garçom da casa sofreram ferimentos leves e não havia clientes no local no momento do roubo. Os assaltantes levaram a quantia que foi arrecadada na noite de sábado, 17, e madrugada de domingo, além de celulares dos empregados, caixas de bebidas e o computador que armazenava as imagens das câmeras de vigilância.

Uma guarnição da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar (12ª CIPM/Rio Vermelho) esteve na manhã deste domingo no local e encaminhou os funcionários da San Sebastian à 7ª DT, onde prestaram queixa. Até o final do dia, os proprietários da boate não haviam ido à delegacia.

A equipe de reportagem entrou em contato com a boate, mas o único funcionário presente, na tarde deste domingo, afirmou não saber detalhes sobre o assalto. Nenhum responsável pelo estabelecimento foi localizado para comentar o caso.

