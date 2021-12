Investigação nega que PMs tenham sequestrado Davi Fiúza

Vinte e cinco dias após o desaparecimento do adolescente Davi Santos Fiúza, 16 anos, a Corregedoria da Polícia Militar informou em nota que as investigações feitas pelo órgão foram concluídas e que não há indícios do envolvimento de policiais militares no sumiço do jovem.

"As investigações preliminares, conduzidas pela Corregedoria da Polícia Militar, não encontraram indícios consistentes da participação de policiais militares no sequestro do adolescente no dia 24 de outubro de 2014 no Vila Verde - Parque São Cristóvão", diz um trecho da nota.

Ainda segundo o informe, a partir de agora, as investigações são de responsabilidade da Polícia Civil, ou seja, da Delegacia de Itapuã. O delegado ACM dos Santos, titular da unidade, cuida do caso.

"As investigações continuarão a cargo da 12ª Delegacia Territorial com total apoio da Corregedoria Geral da PM no que for solicitado", afirma outro trecho do comunicado.

Certa de que o filho foi realmente levado por policiais militares, a comerciária Rute Fiúza, 46, não acredita na investigação da Corregedoria da PM e coloca suas esperanças na apuração da Polícia Civil.

"Vamos ver se foram eles ou não. Acredito que a 12ª [delegacia] vai verificar direito, acredito na seriedade do delegado [ACM dos Santos]", revela a mulher, afirmando que, até a tarde desta terça-feira, 18, não havia sido informada pela Corregedoria sobre o resultado da investigação.

Nove interrogados

O delegado ACM dos Santos disse que as investigações estão em curso, mas que não poderia adiantar nenhuma informação. Segundo ele, nove pessoas, entre familiares de Davi e testemunhas, foram ouvidas.

Nenhum policial militar esteve na delegacia para depor. Na tarde desta terça, Rute Fiúza participou de reunião com alguns vereadores, na Câmara Municipal de Salvador.

No encontro, que foi presidido pelo vereador Hilton Coelho, presidente da Comissão Especial de Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes, ficou determinado que ações serão tomadas a fim de obter respostas sobre o caso Davi e de outros jovens sumidos.

Se tiver pistas sobre Davi, ligue: 3235-0000 ou 3116-0357 (Foto: Reprodução | Facebook)

"Esta ação conjunta busca o encontro das famílias com o governador [Jaques Wagner], para que as famílias tenham uma resposta", diz Coelho. Outros vereadores e representantes de entidades de defesa da vida estiveram no encontro.

Unidas pela esperança

Além de Rute, mais três mães estiveram na reunião com os vereadores. Cleonice Oliveira é mãe de Jean Carlos Oliveira Silva, 19. O jovem sumiu há 1 ano e 6 meses, no bairro de Canabrava. Mateus Silva Souza, 16, desapareceu há 2 anos e 6 meses, no Nordeste de Amaralina. Até hoje, sua mãe, Ana Lúcia Conceição da Silva, não tem notícias.

Há 4 anos e 8 meses, Mirian Cristina de Jesus procura pelo filho Rildean de Jesus Santos, 19. Foi visto pela última vez no dia 25 de março de 2010, em Cosme de Farias. As mulheres acusam PMs pelo sumiço dos filhos.

