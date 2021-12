Inverno chega à capital com neblina e chuvas isoladas

O inverno chegou, na sexta-feira, 21, com muita neblina e poucas aparições do sol. Além de voltar a usar roupas mais quentes e guarda-chuva, é a época de redobrar os cuidados com a saúde por conta da intensificação de doenças respiratórias.

De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), o tempo para os próximos dias continuará com chuvas isoladas e aparições breves do sol, fenômenos climáticos característico da estação.

Quem aproveita a oportunidade são comerciantes como Maria do Rosário, 55 anos. “O tempo tá maluco. Uma hora chove, na outra faz sol. Nessa variação, todo mundo precisa de sombrinha”, comentou a vendedora que trabalha na Barra.

Nas vitrines das lojas, as camisas da seleção brasileira dividem espaço com roupas quadriculadas e vestimentas específicas para o inverno.

Muita gente aproveitou para fazer exercícios na orla. Vanessa Rodrigues, 42 anos, estava pedalando no Rio Vermelho. “Ainda bem que o inverno chegou, fica mais tranquilo para gente pedalar”.

Já para o pescador Vinícius Paixão, 23 anos, o inverno é um período produtivo, mas perigoso. “Nessa estação, os peixes ficam com mais fome, então mordem a isca mais fácil. Mas como o mar se agita demais, se torna complicado para entrar”.

Outra característica do inverno é o aparecimento de doenças respiratórias e o agravamento de patologias como sinusite, rinite alérgica e pneumonia. Higienizar as mãos, evitar locais fechados e com muita aglomeração, não compartilhar objetos de uso pessoal e se manter bem alimentado e hidratado são meios de prevenção.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

adblock ativo