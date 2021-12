Invasão no Hospital do Subúrbio foi criminosa, diz Sesab

Em nota enviada à imprensa, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) classificou como criminosa a manifestação de familiares e amigos de Deivisson Luis de Santana, 23 anos. O grupo invadiu o Hospital do Subúrbio na tarde desta sexta-feira, 14, em protesto contra a demora no atendimento do jovem, que morreu após contrair leptospirose.

A Sesab informou que os hospitais do Subúrbio e Couto Maia prestaram o atendimento necessário ao paciente e nefatizou que a atitude do grupo "colocou em risco a vida de inúmeras pessoas que estavam sendo atendidas naquela unidade, atentou contra a integridade física de trabalhadores no exercício de sua atividade profissional e depredou o patrimônio público".

De acordo com o órgão, o registro das imagens da invasão foi enviada às autoridades, para que seja feita a identificação dos autores, que serão responsabilizados legalmente.

