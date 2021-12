Intolerância religiosa resulta em tentativa de homicídio em Itapuã

Um crime de intolerância religiosa resultou em uma tentativa de homicídio, no último sábado, 13, no bairro de Itapuã, em Salvador. A confusão, envolvendo o sacerdote de um terreiro de candomblé na região do Abaeté e uma vizinha da localidade, culminou em dois disparos de arma de fogo do sacerdote contra a mulher.

Segundo o sacerdote, identificado como Eurico Alcântara, aposentado da Polícia Militar, a vizinha teria proferido comentários de de baixo calão contra a sua neta de dez anos que, ainda de acordo com ele, trajava vestimentas da religião de matriz africana no momento do ocorrido.

Ao ver os comentários, a mãe da garota, filha do sacerdote, teria começado uma discussão com a vizinha. Neste momento, a mulher, identificada como Priscila da Silva, entrou em casa e tentou atacar a mãe da menina com uma faca.

Vendo a situação, o sacerdote relatou que conseguiu desarmar a mulher, mas logo depois ela entrou em casa e tentou atacá-lo com outra faca. Neste momento, o homem sacou a arma e deu um tiro no pé e na perna da vítima. Após o ocorrido, ele informou que prestou socorro à vítima, que foi encaminhada para o Hospital Geral Menandro de Faria e depois para o Hospital Geral do Estado, onde foi realizada uma cirurgia para retirada das balas.

A vizinha prestou ocorrência de tentativa de homicídio na 12ª Delegacia de Itapuã, onde o sacerdote se apresentou nesta quarta-feira, 13. Em contato com o portal A TARDE, ele informou que também apresentou a denúncia de intolerância religiosa no Ministério Público (MP-BA).

De acordo com o titular da 12ª Delegacia de Polícia de Itapuã, Nilton Tormes, as únicas informações apresentadas à polícia são sobre a tentativa de homicídio. “Não estamos sabendo de caso de intolerância religiosa, estamos apurando uma tentativa de assassinato. Se for este o caso, não podemos encobrir um fato grave com uma justificativa. Se ele foi com uma arma na casa da pessoa, alguma intenção tinha”.

Eurico Alcântara justificou que o motivo de andar armado é devido à alta periculosidade da região e pelo fato do terreiro já ter sido invadido por bandidos algumas vezes. A faca utilizada pela vizinha e a arma foram apresentadas na 12ª Delegacia de Itapuã, que investiga o caso.

*Sob supervisão da editora Maiara Lopes

