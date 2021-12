Intervenções visam reduzir impactos no trânsito

De acordo com o presidente da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), Eduardo Copello, uma série de intervenções foram planejadas a fim de melhorar a fluidez no trânsito, sobretudo nos trechos entre o Iguatemi e Paralela, durante a construção da Linha 2 do metrô.

Entre elas estão as vias marginais em construção na Paralela (nas imediações do Imbuí), o alargamento da avenida Tancredo Neves (próximo à Madeireira Brotas) e ampliação da faixa ao lado do hospital Sarah (entregue esta semana).

"A construção do complexo viário Imbuí-Narandiba e a ligação Paralela-Stiep, intervenções realizadas antes mesmo das obras da Linha 2 alcançarem a Paralela, foram pensadas justamente para desafogar o trânsito na região", explicou.

Viadutos

Para dar seguimento ao projeto que foi iniciado com o complexo do Imbuí, também serão erguidos três novos viadutos na Paralela para viabilizar a passagem da Linha 2 do metrô no canteiro central que divide as vias. Os equipamentos vão substituir retornos que existem atualmente na avenida. O início das obras aguarda a emissão do alvará.

