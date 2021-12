Intervenções restauram Passeio Público

Considerado um museu a céu aberto pelos amantes da arte, o Passeio Público, localizado na avenida Sete de Setembro, passa por intervenções para recuperar jardins, bustos, esculturas, estátuas e o mobiliário urbano implantados no local no século XVIII.

Alvo de constantes depredações, o espaço, que já foi parte do jardim do Palácio da Aclamação, recebe obras emergenciais capitaneadas pela união de diversas diretorias do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (Ipac) - autarquia vinculada à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult-BA).

Basta uma rápida volta pela área do Passeio para constatar que os vândalos não perdoam nem as obras esculpidas em mármore carrara. Homônima da cidade na região italiana da Toscana, a pedra adorna toda a área do Passeio, desde o século XVII, quando foi construído.

A força-tarefa precede a campanha nacional Primavera de Museus, marcada para o final de setembro, quando o Ipac lançará o programa de Educação Patrimonial.

A partir daí, então, o órgão ministrará círculo de palestras nas escolas sobre a importância da conservação de bens culturais.

A ideia é fazer com que a sociedade resgate o sentimento de que o patrimônio público é um bem coletivo a ser cuidado por todos. Desse modo, uma vez conscientizada, a população atuará na vigilância dos monumentos para coibir o vandalismo.

Nesse período de preparação para a campanha nacional, uma equipe de profissionais deverá atuar na manutenção, conservação e, nos casos mais graves, restauração de obras.

O trabalho completo, que envolve reforma do complexo Palácio da Aclamação e Passeio Público, deve ser concluído em 2016. Serão investidos R$ 12 milhões, com recursos provenientes da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).

Sinalização

A diretora de preservação do patrimônio do Ipac, Etelvina Rebouças, revela que, após a conclusão da reforma total, o órgão implantará sinalização visual junto aos equipamentos, com informações sobre a história, autoria, estilo e composição das peças de arte.

Rebouças atenta para a importância de toda a área do Passeio, cujo antigo Palacete dos Moraes foi transformado na residência oficial dos governadores em 1912. A partir de então, ela conta, passou a ser chamado de Palácio da Aclamação e chegou a ser ocupado por 22 mandatários até 1967.

"Aqui, temos materiais construtivos muito refinados, tanto na casa quanto no jardim, que faziam parte do imóvel até antes da ampliação do palacete", conta, em relação ao trabalho de ampliação chefiado pelo arquiteto italiano Filinto Santoro, no ano de 1912.

