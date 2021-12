Intervenções para construção da linha 2 do metrô iniciam 6ª

As licenças para início das obras da linha 2 do metrô na avenida Paralela foram concedidas nesta quinta-feira, 11. A licitação de início da construção foi assinada durante solenidade na Procuradoria do Estado, que contou com a presença do governador Rui Costa, do prefeito ACM Neto e do prefeito de Lauro de Freitas, Márcio Paiva. Também estiveram presentes membros da presidência nacional e estadual da CCR Metrô, além de secretários estaduais e municipais, vereadores e deputados estaduais e federais.



Com a liberação da prefeitura e autorização do governo, as intervenções para a construção do trecho que ligará o Acesso Norte à Lauro de Freitas começam nesta sexta-feira, 12.



O trecho Acesso Norte/Aeroporto terá uma extensão de 20,7 quilômetros e 11 estações: Detran, Rodoviária, Pernambués, Imbuí, CAB, Pituaçu, Flamboyant, Tamburugy, Bairro da Paz, Mussurunga e Aeroporto. A conclusão está prevista para abril de 2017.



Ao todo, as linhas 1 e 2 demandaram um investimento de R$ 3,6 bilhões

