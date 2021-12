Intervenções no sistema elétrico do aeroporto de Salvador são canceladas

As intervenções no sistema elétrico que aconteceria nesta terça-feira, 30, no aeroporto de Salvador foram canceladas.

>> Aeroporto de Salvador passa por obras no sistema elétrico nesta terça-feira

Em nota, a Vinci, empresa que administra o aeroporto, informou que a intervenção chegou a começar, mas foi reprogramada a pedido da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), por conta de questões técnicas da própria concessionária de energia.

Uma nova data será comunicada pelo aeroporto.

adblock ativo