Intervenções no entorno do Farol da Barra são entregues

Cerca de R$ 800 mil foram investidos pela prefeitura de Salvador para a reurbanização do entorno do Forte Santo Antônio da Barra, onde está localizado o Farol. A intervenção foi inaugurada neste sábado, 23, pelo prefeito ACM Neto que assinou, ainda, ordem de serviço para requalificar outro cartão postal da cidade: o Morro do Cristo.

De acordo com a prefeitura, o entorno do forte teve 2,4 mil metros quadrados do gramado substituídos e um mirante foi construído para que visitantes possam contemplar a vista do local, considerada uma das mais bonitas da cidade.

A intervenção, que foi realizada em 20 dias, abrangeu, ainda, recomposição de pedras portuguesas, acessibilidade e iluminação cênica.

Por ser um monumento tombado, a obra teve a supervisão do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e envolveu três secretarias municipais. A orla da Barra já havia sido alvo de requalificação no início da gestão do prefeito.

“O Farol é um dos lugares mais visitados de Salvador, um dos principais cartões postais e a gente precisava requalificar todo o entorno do Farol”, afirmou Neto.

Morro do Cristo

Para as intervenções no Morro do Cristo, serão gastos pela administração municipal cerca de R$ 1,2 milhão. Serão realizadas obras em uma área de, aproximadamente, 500 m².

Ainda segundo a prefeitura, a intervenção no Cristo incluirá nova alvenaria de contenção, implantação de piso e iluminação cênica.

A estátua do Cristo Salvador será restaurada. O pedestal dela deixará de ser de granito preto e passará a ser erguida por uma estrutura de vidro. A intenção é proporcionar um efeito “flutuante” na imagem.

Bom dia! Sabadão de sol no Farol da Barra para mais uma #OperaçãoVerão. Quem passar por aqui vai ver um monte de coisa bacana: gramado novo, calçamento de pedra portuguesa, mirante acessível para idosos e pessoas com deficiência. pic.twitter.com/qmEoG9lch7 — ACM Neto (@acmneto_) 23 de dezembro de 2017

adblock ativo