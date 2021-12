Intervenções no Comércio estão em fase de projetos

A revitalização do Centro Antigo poderá ser estimulada com outras duas ações realizadas pela Secretaria de Cultura do Município (Secult): um restauro do Mercado Modelo e a requalificação da praça Cairu, ambos no Comércio.

As duas intervenções, no entanto, ainda estão incipientes, na fase de projetos. "Essas duas ações da Secult se somam às ações da Diretoria de Gestão do Centro Histórico, que contribuem para a revitalização dessa região", afirma o secretário de Cultura, Claudio Tinoco.

No caso do mercado, Tinoco conta que uma empresa foi contratada em 2016, por meio de licitação, para elaborar o projeto executivo para uma reforma e requalificação do cartão postal. A previsão é que ele seja finalizado em março deste ano.

O projeto prevê, segundo Tinoco, melhoria das instalações elétricas e hidráulicas, uma nova formatação dos 263 boxes existentes, além de ventilação e inclusão de novos bares e restaurantes.

No entanto, ainda não há recurso garantido para a execução do projeto. Segundo Tinoco, caso o Programa Regional de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur) seja aprovado, há uma possibilidade de fazer uma revisão no cronograma de obras financiadas nos municípios e incluir o Mercado Modelo.

Espera

Comerciante há 30 anos e ex-presidente da Associação dos Comerciantes do Mercado Modelo (Ascomm), Fausto Reis reclama da demora da reforma e da falta de manutenção. "Por enquanto, é só no papel. A gente escuta promessas desde o ano passado, mas nada foi executado. O mercado precisa de manutenção e segurança no entorno".

Reis diz que, apesar da visita de turistas no verão, a venda está abaixo do esperado. "As vendas caíram cerca de 40%. Quanto à reforma, eu só espero que façam com a gente dentro. Não tem como fechar".

Em frente ao mercado, a praça Cairu é a segunda aposta do município. Ainda segundo o secretário, um projeto foi feito pela Fundação Mário Leal Ferreira e será apresentado à Caixa Econômica Federal para validação.

A intervenção prevê alterações viárias e um calçadão, do Centro Náutico ao monumento de Mário Cravo Jr. A ideia é que soteropolitanos e turistas possam caminhar pelo local e contemplar a vista. No entanto, há um imbróglio judicial que envolve a retirada de um posto de gasolina e de um açougue, localizados ao lado do mercado, e que entraram com ação na Justiça.

Os recursos para a praça são do Prodetur, o qual Tinoco estima que seja aprovado no próximo mês. No programa, há, ainda, a previsão de recursos para implantação do Arquivo Público Municipal e do Museu da História de Salvador, ambos em um prédio que será desapropriado no entorno.

Ações

O Centro Antigo terá outras duas intervenções, apontadas como importantes para a revitalização da região. Uma delas é a requalificação da avenida Sete, sob a responsabilidade do município. O projeto, segundo Tinoco, já foi finalizado e também foi elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira. A ação também está consignada no plano do Prodetur.

Está previsto rebaixamento da fiação, criação de área de convívio e alargamento de passeio.

"A calçada do lado esquerdo (no sentido praça Castro Alves) deve passar para uns cinco metros de largura. Hoje são cerca de dois metros", diz o secretário.

Já a requalificação da rua Chile, sob a tutela do Estado, e a parte arqueológica já foram finalizadas. A Diretoria do Centro Antigo (Dircas) informou que aguarda autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para construir valas de aterramento da fiação. "É um novo passo para as adequações com a chegada de empreendimentos", diz o gestor da Dircas, Maurício Mathias.

>> Urbanista pondera ausência de ação para moradores da região

A urbanista, pesquisadora da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Urbanismo, Thaís Rebouças, considera importante o poder público municipal voltar, “após 30 anos de omissão”, a elaborar programas e investimentos no Centro Antigo, como a ação voltada para os casarões e intervenções no Mercado Modelo e na praça Cairu.

No entanto, sobre o programa Revitalizar, o “carro-chefe” da nova diretoria municipal, ela critica a ausência de benefícios para moradores que já vivem no Centro Antigo. Para a urbanista, falta garantir sustentabilidade para aqueles que vivem na região.

Como exemplo, Thaís cita que eles necessitam de equipamentos sociais e comércio, como creches, postos de saúde, escolas, farmácias, mercadinhos e padarias. O programa, acrescentou ela, não deve fomentar a substituição da população mais pobre da região por uma de renda mais alta.

“As isenções fiscais beneficiam proprietários de imóveis, o que é importante, mas deixam de fora um grande número de moradores do Centro Antigo que há décadas vivem de aluguel e em ocupações. Eles são a maioria dos moradores e, heroicamente, mantêm imóveis de pé e conservados, ainda que em condições estéticas que não agradem muito à prefeitura e aos turistas”, ela observa.

Benefícios

A pesquisadora considera que, de forma positiva, a isenção fiscal cria instrumentos para combater o abandono por parte dos proprietários privados de imóveis de valor histórico e cultural.

“Se esses imóveis chegaram ao nível de ruínas é porque os proprietários os abandonaram às intempéries, oferecendo riscos aos que passam perto deles, sem nunca terem sofrido nenhum tipo de sanção por parte dos poderes públicos”, afirmou.

Thaís frisou, ainda, que apesar de os proprietários serem os primeiros responsáveis pelo abandono do patrimônio, há, por outro lado, a falta de investimentos e ações dos órgãos públicos.

Para a pesquisadora, as isenções não garantem ao proprietário capital inicial para recuperar os imóveis e restringe o número de beneficiários do programa àqueles proprietários de renda mais alta.

De fora

“Isso deixa de fora os antigos proprietários e moradores de renda mais baixa, que residem há décadas em imóveis do Centro Antigo, e que também se encarregaram de manter muitos dos imóveis dessa área ainda conservados”.

