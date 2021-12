Intervenções de rotina no aeroporto começam nesta terça

Começam nesta terça-feira, 15, as obras de reparo na pista principal do Aeroporto Internacional Deputado Luís Eduardo Magalhães. O local será interditado das 22h às 5h, até 25 de novembro. Durante o período, os voos serão remanejados para a pista auxiliar.

As intervenções serão de revitalização periódica, sem caráter emergencial. É o que afirma o coordenador de relações institucionais da Infraero de Salvador, Erivaldo Cruz. "São reparos corriqueiros realizados em aeroportos. O objetivo principal é garantir maior segurança aos passageiros e às aeronaves", disse Cruz.

A pista auxiliar tem metade do tamanho da principal, com 1.500 metros e possui algumas restrições de aeronaves que devem ser respeitadas. Contudo, segundo Erivaldo, o fluxo de voos pela noite é pequeno, o que não causará grande impacto aos passageiros.

Impacto

Segundo o taxista Emanuel Souza, a mudança acarretará prejuízo para os taxistas que operam no aeroporto durante a noite. "O movimento vai reduzir. Quando eles mudam, a quantidade de passageiros sempre cai", reclamou.

O passageiro Pedro Marques demonstrou-se contente com as benfeitorias: "No início pode causar um desconforto, mas toda mudança a favor da segurança é bem-vinda".

