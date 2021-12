Intervenções alteram atividades entre estações do metrô

Teve início neste sábado, 24, a série de intervenções no trecho entre as estações do metrô do Acesso Norte e do Retiro. As obras serão realizadas nos fins de semana dos meses de janeiro, fevereiro e março e vão alterar o funcionamento do metrô aos sábados.

De acordo com a CCR Metrô Bahia, concessionária que administra o sistema metroviário da capital baiana, as obras vão otimizar a operação e a circulação dos trens, além de possibilitar a ligação entre a Linha 1 e a Linha 2 do metrô.

Neste sábado, as estações Acesso Norte e Retiro estiveram fechadas. Os trens circularam entre as estações Lapa, Campo da Pólvora e Brotas, das 8h às 13h, com intervalos de 10 minutos. De segunda à sexta-feira, o transporte funcionará normalmente em todas as estações, das 8h às 18h.

As intervenções serão suspensas apenas no dia 14 de fevereiro, sábado de Carnaval, quando o metrô funcionará em horário especial, com programação ainda não divulgada. Já nos dias 28 de fevereiro e 7 de março, o sistema não vai funcionar em nenhuma das estações.

Rotina

Em nota, a assessoria de comunicação da CCR informou que as intervenções foram programadas para os fins de semana para que a rotina dos dias de maior movimento de passageiros no metrô não fosse alterada.

Quem procurou o serviço neste sábado no Acesso Norte e no Retiro reclamou da interrupção das atividades. "Acho que as obras deveriam ser feitas durante a semana, à noite, pois aos sábados usamos o metrô para passear e ir ao shopping", disse a aposentada Vânia Lima, 63.

A vendedora Márcia Oliveira, 29, conta que só soube das alterações ao chegar na estação do Acesso Norte. "Caminhei até a estação e só lá vi os avisos informando. Deveriam divulgar melhor essas mudanças", afirmou.

