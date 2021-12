Intervenção na Colina Sagrada inicia Corredor da Fé

A requalificação da Colina Sagrada, onde está localizada a Basílica do Senhor do Bonfim, irá marcar o início do projeto Corredor da Fé que tem como foco o desenvolvimento de ações de valorização da cultura e do turismo religioso na região da Cidade Baixa.

A fase da obra que abrange a praça, o largo da Baixa do Bonfim e seu entorno onde funcionavam as Casas dos Romeiros teve o edital de licitação publicado nesta segunda-feira, 10, no Diário Oficial do Município. A área total de estudo compreende 36 mil m². O projeto urbanístico da revitalização deve ser publicado em 30 de agosto.

Para isso, a Fundação Mario Leal Ferreira (FMLF) irá selecionar empresas capazes de desenvolver estudos técnicos e arquitetônicos para realizar a obra. A FMLF é vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur).

Já a expectativa da presidente da FMLF, Tânia Scofield, é de que o projeto contendo estudos técnicos e arquitetônicos para a construção do Corredor da Fé– que começa no Santuário da Bem Aventurada Dulce dos Pobres, na avenida Dendezeiros, seja apresentado até o final de dezembro deste ano.

Sobre como funcionará este espaço, Tânia diz que o local deve conciliar a valorização do apelo religioso com foco na acessibilidade dos fiéis e turistas.

"Pretendemos aumentar o calçadão, além de implantar alguns marcos que sinalizem o caminho da fé e instrua os peregrinos", revela a responsável pela FMLF.

O corredor vai se conectar à Colina Sagrada e ao largo do Bonfim. Por isso, o local que abriga a igreja turística também vai passar por intervenções que facilitem a circulação dos fiéis e a realização de missas fora do templo.

"Queremos integrar a igreja ao largo do Bonfim. É preciso fazer um espaço de convivência na praça, em que seja modificado o trânsito no local. Além disso, pretendemos retirar barreiras, como canteiros, que dificultam a acessibilidade e a realização de missas", planeja Tânia Scofield.

O santuário da Bem-Aventurada Dulce dos Pobres abriga o túmulo da religiosa (Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE)

Além de integrar a igreja ao largo, a FMLF pretende movimentar a economia do local com o fomento do comércio popular e do artesanato, o que já é característico da região.

A intenção é desenvolver o Corredor da Fé e, em paralelo, revitalizar a região da Colina Sagrada, onde a igreja do Bonfim está localizada.

Arquidiocese

A implantação do Corredor da Fé foi bem avaliada pelo padre Manoel Filho. Ele, que representa a pastoral do turismo da Arquidiocese de Salvador, acredita que a iniciativa pode estimular o turismo religioso.

"Duas beatas da Igreja viveram e foram beatificadas aqui: as irmãs Dulce e Lindalva Justo", diz padre Manoel, sobre o potencial turístico da capital baiana.

Ele ressalta a importância de valorizar o ponto turístico como um espaço de fé, em detrimento da realização de outros eventos que possam dar diversos significados ao corredor.

"Não pode ser, apenas, um passeio largo e bonito, tem que ter conteúdo religioso", defende o padre. Manoel Filho ainda valoriza o ineditismo da obra, o que segundo ele, não há no Brasil um corredor que ligue dois santuários. "Devemos fazer algo funcional e belo".

