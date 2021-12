Intervenção em Ondina requalifica 2,6 km da orla

Depois de seis meses de espera para o início das obras de requalificação da orla de Ondina, em Salvador, a intervenção foi lançada na tarde desta segunda-feira, 22, pela prefeitura.

Moradores e comerciantes do bairro serão beneficiados com a recuperação do trecho entre a praça do Orungan e o restaurante Sukiyaki, no Rio Vermelho.

O investimento será de R$ 26,2 milhões, sendo que 80% serão disponibilizados pelo Governo Federal. A previsão é de que a obra seja concluída em um ano. Entre as intervenções, o projeto traz ciclovia, requalificação de praça, alargamento de passeio e implementação de iluminação em LED.

Com 2,6 km de obras, a intervenção terá o mesmo desenho urbano dos trechos da Barra e Rio Vermelho. O projeto ainda prevê a requalificação de sete praças e intervenções no trânsito.

Entre a região do Centro da Aeronáutica e o monumento das Gordinhas, três faixas da via terão sentido único em direção ao Rio Vermelho. O sentido oposto, em direção à Barra, terá a pista ampliada e também contará com três faixas.

* Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre

