Intervalo entre trens da Linha 2 é alterado neste fim de semana

A partir das 20h deste sábado, 1º, até as 16h do domingo, 2, o intervalo entre um trem e outro da Linha 2 de metro será de 15 minutos (5 minutos a mais que o normal). A causa da modificação é um serviço na via entre as estações Flamboyant e Pituaçu.

De acordo com informações da CCR Metrô Bahia, responsável pela administração do modal, a Linha 2 conta atualmente com 12 estações (Acesso Norte, Detran, Rodoviaria, Pernambués, Imbuí, CAB, Pituaçu, Flamboyant, Tamburugy, Bairro da Paz, Mussurunga e Aeroporto).

Já a operação na Linha 1 de metrô tem oito estações (Lapa, Campo da Pólvora, Brotas, Bonocô, Acesso Norte, Retiro, Bom Juá e Pirajá) não sera afetada.

