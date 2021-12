Interrogatório de PMs acusados de matar espanhol é adiado

Foi adiado o interrogatório dos policiais Saulo Reis Queiroz e Maurício Correia dos Santos, acusados de matar o empresário espanhol Márcio Perez Santana, 41, em setembro de 2018.

Eles seriam ouvidos pela primeira vez pela Justiça, nesta quinta-feira, 30, no Fórum Criminal de Sussuarana, em Salvador, mas o procedimento foi cancelado e os PMs serão interrogados somente depois da emissão do laudo da reconstituição do Departamento de Polícia Técnica.

Uma testemunha da defesa prestou depoimento nesta quinta. Segundo o promotor Davi Gallo, que acompanhou a audiência, apesar de não terem sido interrogados, os policiais estiveram presentes no fórum.

"A juíza vai esperar o laudo para marcar o interrogatório. Não tem um prazo para o material ficar pronto, mas, geralmente, leva de 45 a 60 dias", disse.

A reconstituição foi realizada nos 16 e 17 deste mês e contou com a participação dos PMs. O procedimento foi um pedido do advogado de defesa deles.

Perseguido pelas ruas

Márcio Perez foi assassinado a tiros em 19 de setembro de 2018, quando chegava em casa. O espanhol tentou escapar dos disparos efetuados pelos policiais ao continuar dirigindo, mas foi perseguido e baleado na nuca, quando passava pela rua Simon Bolívar, em Armação. No carro dele, também estava a ex-namorada, Renata Tedgue Alves Correia, 31, que não foi atingida pelos disparos.

O veículo parou em cima de um canteiro, com várias marcas tiros. Na época, os militares disseram apenas que as vítimas tinham sofrido um acidente de trânsito. Depois os médicos descobriram que Márcio havia sido baleado. O empresário, segundo o MP, morreu em razão do tiro na cabeça.

Sem premeditação

Por meio de nota divulgada pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), o promotor de Justiça Luciano Assis informou que não existe nenhuma informação oficial que aponte para que o crime tenha sido premeditado e com participação direta de outras pessoas.

"O que existe é uma investigação complementar para identificar quem são duas pessoas que apareceram nas imagens de modo que elas depois sejam interrogadas e seja apurado se elas possuem algum vínculo com os policiais militares", diz o comunicado.

O MP-BA informou também que recorreu da decisão da Justiça, que revogou a prisão preventiva dos policiais.

