Internos da Case se destacam em matemática

Seis adolescentes da Escola Municipal Yves de Roussan, situada na Comunidade de Atendimento Socioeducativo (Case) no CIA, estão entre os 1.011 alunos da rede municipal da Educação aprovados na primeira etapa da 15ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep), que é a maior disputa de matemática do País. Escolas têm até o dia 13 de setembro para indicar professores dos alunos classificados para a 2ª fase que terá prova aplicada no dia 28 do mesmo mês.

Os rapazes, que cumprem medidas socioeducativas, cursam o TAP IV e V (6º a 9º anos do ensino regular) da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e disputaram esta fase das olimpíadas com cerca de 18,2 milhões de estudantes.

"Foi uma experiência muito boa. Mas também foi uma batalha conseguir fazer todos aqueles cálculos e ainda sobraram duas questões que não deu tempo de responder. Eu não acreditava que ia passar pra segunda fase e agora estou aqui. É uma sensação boa, de orgulho pra nossa família, para os socioeducadores e nossa professora", disse N.N., 17 anos.

O adolescente que cumpre medida socioeducativa há um ano e três meses, compartilha a rotina do dia a dia na instituição com outros 121 jovens com idade entre 12 e 18 anos. Entre as atividades obrigatórias, que começam pela manhã e se estendem até as 17h, estão a ida à escola, oficinas pedagógicas de arte e educação e cursos profissionalizantes.

"As medidas socioeducativas funcionam vinculadas à rede de ensino. Então, há uma parceria com a prefeitura e a Fundação da Criança e do Adolescente (Fundac) que garantem a esse adolescente o direito à escolaridade", explicou o gerente da Case, no Cia, Jurandir Oliveira Moreira.

Por causa da garantia do direito à educação, a rotina dos adolescentes internos, além das conquistas pessoais já obtidas até agora (como a seleção para a segunda fase da Obmep), também garante a oportunidade de sonhar mais.

Como relatou L.C.S., 18 anos, um dos cursos profissionalizantes lhe abriu um mundo novo. "Quando eu estava lá fora, eu não conhecia a serigrafia. Aqui, nesses 10 meses, tive a oportunidade de fazer as aulas e me identifiquei demais. Terminei o curso, ganhei o certificado e, quando eu sair daqui, quero trabalhar com isso e também me formar em direito", disse enquanto mostrava com orgulho o quadro que havia pintado durante a oficina de artes.

"Eu comecei a pegar o gosto pela pintura, e quando eu olho esse quadro com essa paisagem de montanhas e rio que eu pintei, penso nas coisas bonitas que têm lá fora. Agora, o que eu quero é ser um cidadão de bem com as coisas que eu tenho aprendido aqui", concluiu.

Transformação

Para a diretora do Colégio Yves de Roussan, Vanice Alves dos Santos, é uma grande alegria observar a transformação nos jovens internados na Case. "Eles vêm de uma realidade em que poucos acreditam neles. É muito gratificante ver as descobertas deles sobre seu potencial e suas capacidades".

A descoberta chega como luz para o futuro de R.S., 17 anos. "É muito animador estar entre os selecionados na Obmep, saber que eu consegui passar. Quero dar continuidade e empreender".

*Sob supervisão da editora Meire Oliveira

adblock ativo