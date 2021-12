Internautas reclamam da desorganização da Parada Disney

A Parada Disney, realizada na manhã deste domingo, 2, provocou insatisfação entre os leitores do A TARDE On Line. O evento começou às 10h30 e teve a duração de 45min. A falta de organização do trânsito, o tempo de duração da parada e a infraestrutura foram os itens dos quais os leitores mais reclamaram no espaço de comentários do portal.



Cerca de 450 mil pessoas (números da Polícia Militar), entre crianças e adultos, viram a parada que apresentou personagens como Mickey, Cruela e Cinderela, dentre outros. Muita gente não achou um local para ver a parada ou sequer chegou perto dos carros alegóricos que desfilaram do Jardim de Alah ao Aeroclube, num trajeto de 2,3 quilômetros.

Mortoristas sofreram com trânsito parado nas imediações do desfile

De acordo com a leitora Gracia Cerqueira, a desorganização do evento e o engarrafamento nas principais vias de acesso à orla foram os piores fatores. "Nota zero para a organização do evento e para o local escolhido. Muito engarrafamento, falta de estacionamento... gastamos tempo, gasolina, taxa do guardador, tivemos que voltar enfrentando novamente o enfarrafamento e muito estresse", indigna-se Gracia.



A internauta Suzana conta que enfrentou congestionamento para chegar a tempo do desfile da turma da Minnie e Mickey e Cia. Susana escreveu: "Lamentável o que aconteceu hoje (domingo). A falta de organização do evento foi a maior decepção. Minha filha não conseguiu assistir porque ficamos presas no engarrafamento, siceramente acho que a Nestlé não tem a menor competência para organizar um evento deste porte", declarou.

Condutores precisaram de paciência para acessar a Avenida Paralela entre 9h e 14h deste domingo, 2

Já alguns internautas comentaram que a festa deveria ter cobrado ingresso para que as crianças pudessem ter assistido. "Seria a diversão ideal para as crianças, mas foi o evento mais desorganizado que já teve em Salvador. Esse tipo de festa é para ser cobrado para dar mais segurança e tranquilidade para todos", afirmou.



Para a internauta Fabiana, o local do encontro foi inadequado. "Além do engarrafamento, não foi pensado um espaço eficiente para que o público pudesse de fato ver o desfile. Afinal, o público alvo eram crianças e, se não fosse por colocá-las nos ombros, nada veriam. Além do desfile ter sido muito rápido, ficou a desejar...".



