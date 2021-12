Internautas querem ajudar os "noivos da empada" a se casarem

Depois de gerar uma grande repercussão nas redes sociais, a campanha dos "noivos da empada", agora deve ganhar novo rumo. Após a publicação da história do casal de universitários William Marques, 21, e Kelly Patrícya, 23, que vendem empadas nas ruas de Salvador para arrecadar dinheiro para o casório, os internautas pediram para divulgarmos outra forma para que eles possam ajudar aos noivos. Até Márcio Victor, banda Psirico disse que quer ajudar.

A TARDE conversou com Kelly, que se disse surpresa com o alcance da história deles. "Ficamos surpresos com a repercussão", disse. Ela disponibilizou uma conta conjunta deles para que os interessados possam ajudar:

Caixa Econômica

Agência: 0672

Operação: 013

C/Poupança: 00071916-8

William dos Santos Marques

