Internautas organizam ato contra estacionamento em calçadas

Internautas organizam um ato público, através do Facebook, intitulado "A calçada não é do carro!", para esta segunda-feira, 4, às 18h30, no Largo de Santana, no Rio Vermelho. Eles pretendem colocar panfletos nos veículos estacionados de forma irregular. Na rede social, 178 internautas já confirmaram presença no evento. A campanha é promovida pelo grupo "A Salvador que o Google viu", criado em agosto de 2012 com o objetivo de discutir os problemas da cidade. A página do grupo na rede social tem 12.255 membros.

adblock ativo