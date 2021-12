Internautas baianos organizam novo protesto na quinta

Depois que cerca de 10 mil manifestantes protestaram nas ruas de Salvador nesta segunda-feira, 17, internautas baianos programam uma nova mobilização para esta quinta, 20. Organizado por meio das redes sociais, o grupo pretende sair do Campo Grande em direção à Arena Fonte Nova, às 14 horas, onde acontece o jogo entre Uruguai e Nigéria, às 19 horas.

A manifestação é organizada por meio do grupo no Facebook "Eu posso mudar Salvador!". Eles se definem como um grupo que querem "colocar em prática todas as ações em prol da nossa cidade! O objetivo é SIMPLES! Chega de #mimimi, e vamos AGIR! O que adianta reclamar dos governantes se não fizermos a nossa parte?".

Segunda-feira - De forma pacífica, os manifestantes saíram da região do Iguatemi e seguiram pelas avenidas Tancredo Neves e Paralela. Sem uma pauta única, o grupo pedia melhorias no transporte público, criticava os gastos com a Copa e demonstrava insatisfação pela corrupção. O ato se junta a onda de protestos que acontecem em todo país.

