Internautas acusam prefeitura de jogar sujeira no mar; Seman nega ser esgoto

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra funcionários da Secretaria de Manutenção de Salvador (Seman) desobstruindo um canal no bairro da Barra e jogando uma água escura no mar. Durante relato feito na gravação, a autora da denúncia, que não é identificada, afirma que o material é esgoto.

"A pessoa está fazendo a limpeza do esgoto e jogando para a água (do mar). Olha como a água ficou, toda podre. Olha que vergonha", reclama. As imagens mostram um rastro preto deixado pelo material que é jogado na areia e que segue até o mar, que também fica com a água escura.

É possível ouvir, no vídeo, outras pessoas lamentando a situação. Um homem chega a pedir para ser filmado. "(Fazem isso com) as pessoas tomando banho, não existe respeito nenhum", protesta, enquanto mostra o esgoto que é desobstruído pela Prefeitura de Salvador.

Por meio de nota, o secretário Marcílio Bastos, titular da Seman, explicou que o material despejado na praia não é esgoto. De acordo com, ele foi feita a desobstrução de um trecho da drenagem que joga água na praia. "Quando o jato desobstruiu, saiu a água com resíduos que sujaram a areia. Isso causou questionamentos dos transeuntes na Barra", afirma.

Ele ainda acrescenta que "esse resíduo não é esgoto, mas sim areia que tem material orgânico e acaba ficando escura. Tem vários pontos que terão que ser feitos esta intervenção. A água que é jogada para dentro da tubulação. Não tem mistério nenhum, toda a drenagem na área de toda região da praia é lançada na praia. Estamos realizando a limpeza e desobstrução de toda a rede, como já não chove em Salvador há muito tempo, esse material escuro é a sujeira acumulada durante o período", explica o secretário.

