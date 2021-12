O internauta Felipe Blanco enviou um vídeo pela fanpage do Jornal A TARDE no Facebook mostrando a forte chuva que atinge Salvador, nesta quinta-feira, 28. Nele, o internauta faz uma critica à infraestrutura da cidade, que é uma das cidades-sede da Copa do Mundo de 2014, e fica caótica quando chove. Ao longo do vídeo, Blanco cita palavras e frases como "caos", "terror" e "Que venha a copa".

Da Redação Internauta produz vídeo criticando infraestrutura da cidade

