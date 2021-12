Internauta denuncia suposto caso de racismo em shopping

O Internauta Luiz Henrique denunciou pelas redes sociais um suposto caso de racismo e violência cometido por seguranças do Salvador Shopping, no dia 25 de junho. Segundo a postagem, uma grande número de guardas na praça de alimentação do estabelecimento deixou alguns clientes no local assustados.

Por meio de nota, o shopping argumenta que não houve caso de racismo. "Ao tentar impedir que um grupo aplicasse brincadeiras de mau gosto nos demais clientes que transitavam no local, um segurança foi hostilizado. O jovem reagiu de forma inadequada e agressiva e precisou ser contido".

No relato, o internauta informa ainda que eram quase 20 seguranças na praça de alimentação. "Fomos até o restaurante e pedimos uma refeição, aproveitamos e perguntamos por que aquilo tudo. A resposta da atendente foi exatamente essa: 'estão esperando os adolescentes chegarem' ".

O internauta conta também que ficou revoltado com a situação e decidiu filmar. "Comecei a questionar o que estava acontecendo ali, e comecei também a filmar".

Luiz Henrique relata ainda que a Polícia Militar foi até o local e conduziu o jovem e o seguranças envolvidos para a delegacia.

