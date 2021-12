Internado com malária, Tony Salles passará por transfusão de sangue

O vocalista da banda Parangolé, Tony Salles, que está internado no Hospital Aliança, em Salvador, com diagnóstico de malária, passará por transfusão de sangue. A informação foi confirmada em boletim médico divulgado na tarde desta segunda-feira, 17.

Segundo os médicos, o cantor segue evoluindo com melhora das alterações causadas pela doença. E por ainda estar com anemia, foi indicado uso de transfusão sanguínea, observação e reavaliação clínica.

Ainda de acordo com o boletim, Tony Salles está comunicativo, mas ainda não pode receber visitas e não há previsão de alta. Ele foi internado no dia 10 de julho após fazer um show na África, no final de junho.

Na última quinta, 13, a mulher de Tony, Scheila Carvalho, visitou o marido e tranquilizou os fãs. "Continuem mandando vibrações positivas e orando. Tudo ficará bem em nome de Jesus", pediu a ex-dançarina do É O Tchan.

Parasita Plasmodium falciparum

A malária é transmitida pela picada da fêmea do mosquito Anopheles infectada por protozoários do gênero Plasmodium. A doença de Tony Salles é do tipo Plasmodium falciparum, um dos mais perigosos da doença.

Os sintomas - febre, calafrios e dores de cabeça e musculares - são geralmente confundidos com os da gripe, por isso algumas pessoas demoram em buscar atendimento médico.

