Interior do Santuário Senhor do Bonfim é entregue após reforma

A parte interna da Basílica Santuário Senhor do Bonfim, em Salvador, foi entregue nesta sexta-feira, 24, após nove meses, totalmente requalificada. Foram investidos recursos na ordem de R$ 1,1 milhão de emenda parlamentar e aditivos da prefeitura municipal. O local, inaugurado em 1772, já havia sido restaurado. A última intervenção foi realizada há 21 anos.

A melhoria foi entregue após santa missa presidida pelo reitor do templo, padre Edson Menezes. “A capela-mor precisava de uma restauração dos altares, do forro e, sobretudo, do telhado. Foi feito um projeto que contemplava todas as necessidades e foi concretizado”.

Segundo o sacerdote, nenhuma estrutura foi alterada. “Apenas foi feita a recuperação do que estragou”, explicou. As obras foram iniciadas em agosto do ano passado e exigiu a redução do tempo de funcionamento e alterações no espaço de celebrações, que estavam acontecendo em parte da capela, já que a outra metade permaneceu interditada.

O prefeito de Salvador, ACM Neto, marcou presença no ato de entrega e assegurou que até o mês de junho a Praça do Bonfim será entregue reformada. Para requalificação da área, foram investidos aproximadamente R$ 20 milhões. “Estaremos, em poucos dias, dando a ordem de serviço para o Caminho da Fé, que integrará o Santuário de Irmã Dulce à Igreja do Bonfim”, afirmou o gestor acrescentando que a requalificação colaboram com o incentivo ao turismo religioso.

Mesmo com o horário de funcionamento reduzido, os fiéis não deixaram de participar das celebrações, como a vendedora Mayana Góes, 32 anos, que estava pagando uma promessa.

Há 17 dias, ela foi picada por um inseto, desencadeando uma inflamação no pé desconhecida pelos médicos e tinha a amputação como solução. “Pedi ao Senhor do Bonfim que outra alternativa fosse apresentada”, revelou Mayara que não precisou mais realizar o procedimento.

